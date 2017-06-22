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    Житель Шамахы получил ранение от земляка

    По факту продолжается расследование

    Шамахы. 22 июня. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе задержан мужчина, ранивший ножом своего земляка.

    Как сообщает Report, житель района Тариэль Новрузов получил ножевое ранение. Раненый был доставлен в Шамахинскую районную центральную больницу. Как сообщили в больнице, Т. Новрузову была сделана операция, его состояние оценивается как средней тяжести.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шамахинского районного отделения полиции (РОП), был задержан житель района Гюльгардаш Гусейнов, подозреваемый в нанесении ножевых ранений Т. Новрузову.

    По факту продолжается расследование.

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