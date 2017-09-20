Жительница Лянкярана выпала из автобуса и получила тяжелые травмы

Лянкяран. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе местная жительница получила серьезные травмы в результате падения из автобуса.

Как сообщает южное бюро Report, пассажирский автобус, курсирующий из села Лей в город, остановился рядом с аэропортом, чтобы высадить пассажиров. В этот момент Багдагул Гасымова выпала из автобуса и получила серьезные травмы.

Пострадавшая была немедленно доставлена в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Как сообщили местному бюро Report из больницы, пострадавшая получила серьезную черепно-мозговую травму, ее состояние тяжелое.