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Житель Исмаиллы свел счеты с жизнью на кладбище

Житель Исмаиллы свел счеты с жизнью на кладбище Житель села Миджан Исмаиллинского района покончил жизнь самоубийством.
Происшествия
4 июня 2023 г. 14:47
Житель Исмаиллы свел счеты с жизнью на кладбище

Житель села Миджан Исмаиллинского района покончил жизнь самоубийством.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, сегодня около 12:40 жители села Галаджик обнаружили тело Рявана Джафарова, 1998 года рождения, который был найден повешенным на территории кладбища. Об инциденте было немедленно сообщено правоохранительным органам.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры.

Тело будет доставлено в Исмаиллинское районное отделение Республиканского объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения экспертизы.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllıda gənc oğlan qəbiristanlıqda intihar edib

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