Житель Имишли утонул в реке Араз - ОБНОВЛЕНО 2

Имишли. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнаружено тело утонувшего в реке Араз на территории Имишлинского района 16-летнего подростка.
Как сообщает аранское бюро Report, тело М.Ядигярова извлечено из воды водолазами-спасателями МЧС и передано по назначению.
***18:28
Имишли. 15 августа. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе 16-летний подросток утонул в реке Араз.
Как сообщает аранское бюро Report, трагедия произошла на пролегающей через село Хубъярлы части реки Араз.
Местный житель Мовлан Заур оглу Ядигяров 2002 г.р. утонул, купаясь в реке.
На месте происшествия поиски продолжаются сотрудниками Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.
*** 16:21
Имишли. 15 августа. REPORT.AZ/ Житель Имишлинского района утонул в водоканале.
Как сообщает аранское бюро Report, трагедия произошла на территории села Хубъярлы.
Подросток, личность которого пока не установлена, утонул в водоканале близ реки Араз.
На место происшествия привлечены сотрудники Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Valeh DadaşovАвтор новости