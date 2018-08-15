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    Житель Имишли утонул в реке Араз - ОБНОВЛЕНО 2

    Имишли. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнаружено тело утонувшего в реке Араз на территории Имишлинского района 16-летнего подростка.

    Как сообщает аранское бюро Report, тело М.Ядигярова извлечено из воды водолазами-спасателями МЧС и передано по назначению.

    ***18:28

    Имишли. 15 августа. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе 16-летний подросток утонул в реке Араз.

    Как сообщает аранское бюро Report, трагедия произошла на пролегающей через село Хубъярлы части реки Араз.

    Местный житель Мовлан Заур оглу Ядигяров 2002 г.р. утонул, купаясь в реке.

    На месте происшествия поиски продолжаются сотрудниками Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

    *** 16:21

    Имишли. 15 августа. REPORT.AZ/ Житель Имишлинского района утонул в водоканале. 

    Как сообщает аранское бюро Report, трагедия произошла на территории села Хубъярлы. 

    Подросток, личность которого пока не установлена, утонул в водоканале близ реки Араз. 

    На место происшествия привлечены сотрудники Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС. 

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