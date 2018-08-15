Житель Имишли утонул в реке Араз - ОБНОВЛЕНО 2

Имишли. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнаружено тело утонувшего в реке Араз на территории Имишлинского района 16-летнего подростка.

Как сообщает аранское бюро Report, тело М.Ядигярова извлечено из воды водолазами-спасателями МЧС и передано по назначению.

***18:28

Имишли. 15 августа. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе 16-летний подросток утонул в реке Араз.

Как сообщает аранское бюро Report, трагедия произошла на пролегающей через село Хубъярлы части реки Араз.

Местный житель Мовлан Заур оглу Ядигяров 2002 г.р. утонул, купаясь в реке.

На месте происшествия поиски продолжаются сотрудниками Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

*** 16:21

Имишли. 15 августа. REPORT.AZ/ Житель Имишлинского района утонул в водоканале.

Как сообщает аранское бюро Report, трагедия произошла на территории села Хубъярлы.

Подросток, личность которого пока не установлена, утонул в водоканале близ реки Араз.

На место происшествия привлечены сотрудники Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.