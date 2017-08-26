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    Житель Имишли убил земляка ножом

    Несмотря на усилия врачей, спасти его жизни не удалось

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Житель Имишлинского района убил земляка ножом.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службе министерства внутренних дел, инцидент произошел 25 августа на территории города.

    Житель города Имишли Ахсан Агаев был доставлен в Имишлинскую районную центральную больницу с несколькими ножевыми ранениями.

    В больнице сообщили, что несмотря на усилия врачей, спасти его жизни не удалось. А.Агаев скончался в больнице.

    В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Имишлинского районного отделения полиции, был задержан подозреваемый в совершении убийства земляк покойного Эльчин Сулейманов.

    Факт расследуется.

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