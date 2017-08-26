Житель Имишли убил земляка ножом

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Житель Имишлинского района убил земляка ножом.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службе министерства внутренних дел, инцидент произошел 25 августа на территории города.

Житель города Имишли Ахсан Агаев был доставлен в Имишлинскую районную центральную больницу с несколькими ножевыми ранениями.

В больнице сообщили, что несмотря на усилия врачей, спасти его жизни не удалось. А.Агаев скончался в больнице.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Имишлинского районного отделения полиции, был задержан подозреваемый в совершении убийства земляк покойного Эльчин Сулейманов.

Факт расследуется.