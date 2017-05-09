Житель Гянджи перерезал горло беременной женщины и нанес себе ножевое ранение

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Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Гяндже муж перерезал горло беременной жены и нанес себе ножевое ранение в попытке суицида. Как передает западное бюро Report, на территории расположенного в Кяпязском районе так называемого "Воробьиного рынка" ("Sərçə bazarı") житель Гянджи Рамин Кямиль оглу Гараев 1988 г.р. перерезал горло бывшей беременной жены Ульвии Алиевой 1983 г.р. и нанес себе ножевое ранение с целью суицида. У.Алиева госпитализирована в Гянджинскую городскую больницу Аббаса Сихата №1. Р. Гараев госпитализирован в больницу скорой помощи города Гянджа. Состояние обоих больных тяжелое.

Как сообщили Report родственники У. Алиевой, что инцидент совершен на почве ревонсти.

Р. Гараев и У. Алиева создали семью, однако развелись из-за отсутствия детей. Работающая в одной из больниц медсестрой У. Алиева вышла замуж во второй раз.

Оба пострадавших доставлены в больницы. Беременная женщина была прооперирована, однако состояние ее оценивается как тяжелое.

По факту начато расследование.