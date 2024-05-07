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Минздрав и Служба электронной безопасности Азербайджана обратились к населению

Минздрав и Служба электронной безопасности Азербайджана обратились к населению Кибермошенники проводят в социальных сетях фейковые кампании от имени Kapital Bank под видом поддержки Министерства здравоохранения Азербайджана.
Происшествия
7 мая 2024 г. 23:23
Минздрав и Служба электронной безопасности Азербайджана обратились к населению

Кибермошенники проводят в социальных сетях фейковые кампании от имени Kapital Bank под видом поддержки Министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации Минздрава и Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что через фейковые аккаунты пересылаются сообщения, что Kapital Bank якобы выплачивает любому желающему денежные средства в размере 200 манатов. Для получения средств пользователям предлагают перейти на фейковый Telegram-канал, где у них запрашивают данные банковской карты, после чего кибермошенники похищают средства с банковских счетов, принадлежащих пользователям.

"Минздрав совместно со Службой электронной безопасности рекомендует гражданам проявлять бдительность в подобных ситуациях и, столкнувшись с информацией, касающейся кампаний каких-либо ведомств, в первую очередь обращаться в это ведомство или посетить его официальный сайт для уточнения информации", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi və Elektron Təhlükəsizlik Xidməti əhaliyə müraciət edib

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