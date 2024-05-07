Минздрав и Служба электронной безопасности Азербайджана обратились к населению

Кибермошенники проводят в социальных сетях фейковые кампании от имени Kapital Bank под видом поддержки Министерства здравоохранения Азербайджана.
Как сообщает
Отмечается, что через фейковые аккаунты пересылаются сообщения, что Kapital Bank якобы выплачивает любому желающему денежные средства в размере 200 манатов. Для получения средств пользователям предлагают перейти на фейковый Telegram-канал, где у них запрашивают данные банковской карты, после чего кибермошенники похищают средства с банковских счетов, принадлежащих пользователям.
"Минздрав совместно со Службой электронной безопасности рекомендует гражданам проявлять бдительность в подобных ситуациях и, столкнувшись с информацией, касающейся кампаний каких-либо ведомств, в первую очередь обращаться в это ведомство или посетить его официальный сайт для уточнения информации", - говорится в сообщении.