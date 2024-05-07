В Баку простились с шехидом, останки которого идентифицированы спустя 30 лет

В Баку простились с Гюлали Дадашовым, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, чьи останки были идентифицированы спустя 30 лет.

В Баку простились с Гюлали Дадашовым, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, чьи останки были идентифицированы спустя 30 лет.

Как сообщает Report, останки Гюлали Дадашова были захоронены сегодня на Аллее шехидов в поселке Кешля в Низаминском районе Баку.

12:51

В Баку проходит церемония прощания с Гюлали Дадашовым, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, чьи останки были идентифицированы спустя 30 лет.

Как сообщает Report, останки Дадашова сегодня были переданы его семье.

В церемонии прощания в доме семьи Дадашова в Баку принимают участие представители общественности и родственники шехида. Останки Гюлали Дадашова будут захоронены на Аллее шехидов в поселке Кешля в Низаминском районе Баку.

Отметим, что Гюлали Дадашов пропал без вести в ходе Первой карабахской войны в селе Абдуррахманлы Физулинского района. Он был похоронен как неизвестный шехид на кладбище в поселке Шафак Бейлаганского района.