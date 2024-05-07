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В Баку простились с шехидом, останки которого идентифицированы спустя 30 лет

В Баку простились с шехидом, останки которого идентифицированы спустя 30 лет В Баку простились с Гюлали Дадашовым, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, чьи останки были идентифицированы спустя 30 лет.
Происшествия
7 мая 2024 г. 13:40
В Баку простились с шехидом, останки которого идентифицированы спустя 30 лет

В Баку простились с Гюлали Дадашовым, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, чьи останки были идентифицированы спустя 30 лет.

Как сообщает Report, останки Гюлали Дадашова были захоронены сегодня на Аллее шехидов в поселке Кешля в Низаминском районе Баку.

12:51

В Баку проходит церемония прощания с Гюлали Дадашовым, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, чьи останки были идентифицированы спустя 30 лет.

Как сообщает Report, останки Дадашова сегодня были переданы его семье.

В церемонии прощания в доме семьи Дадашова в Баку принимают участие представители общественности и родственники шехида. Останки Гюлали Дадашова будут захоронены на Аллее шехидов в поселке Кешля в Низаминском районе Баку.

Отметим, что Гюлали Дадашов пропал без вести в ходе Первой карабахской войны в селе Абдуррахманлы Физулинского района. Он был похоронен как неизвестный шехид на кладбище в поселке Шафак Бейлаганского района.

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Версия на азербайджанском языке Фото1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən və 30 il sonra meyitinin qalıqları tapılan Gülalı Dadaşov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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