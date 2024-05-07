В Зардабе один человек погиб в серьезном ДТП

В серьезном дорожно-транспортном происшествии в Зардабе погиб один человек.
Как сообщает верхнеширванское бюро
Согласно информации, находившийся за рулем автомобиля "Мерседес" 33-летний житель Агджабединского района Хаял Пашаев допустил наезд на скот, который оказался на проезжей части. Затем транспортное средство врезалось в столб ЛЭП и перевернулось.
Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Его тело было передано в Зардабское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава.
По факту проводится расследование.