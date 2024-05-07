В Зардабе один человек погиб в серьезном ДТП

В серьезном дорожно-транспортном происшествии в Зардабе погиб один человек.

В серьезном дорожно-транспортном происшествии в Зардабе погиб один человек.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report , инцидент зафиксирован на участке дороги Зардаб-Кюрдамир в селе Шафтахал.

Согласно информации, находившийся за рулем автомобиля "Мерседес" 33-летний житель Агджабединского района Хаял Пашаев допустил наезд на скот, который оказался на проезжей части. Затем транспортное средство врезалось в столб ЛЭП и перевернулось.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Его тело было передано в Зардабское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава.

По факту проводится расследование.