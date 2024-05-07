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В Зардабе один человек погиб в серьезном ДТП

В Зардабе один человек погиб в серьезном ДТП В серьезном дорожно-транспортном происшествии в Зардабе погиб один человек.
Происшествия
7 мая 2024 г. 22:58
В Зардабе один человек погиб в серьезном ДТП

В серьезном дорожно-транспортном происшествии в Зардабе погиб один человек.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке дороги Зардаб-Кюрдамир в селе Шафтахал.

Согласно информации, находившийся за рулем автомобиля "Мерседес" 33-летний житель Агджабединского района Хаял Пашаев допустил наезд на скот, который оказался на проезжей части. Затем транспортное средство врезалось в столб ЛЭП и перевернулось.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Его тело было передано в Зардабское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Zərdabda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən var

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