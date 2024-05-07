Прокуратура расследует факт гибели двух человек и отравления еще двух в заведении общепита в Баку

Прокуратура расследует факт гибели двух человек и отравления еще двух в заведении общепита в Баку

Прокуратура Сабаильского района Баку расследует факт гибели двух человек и отравления еще двух в одном из заведений общественного питания в столице.

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Прокуратура Сабаильского района расследует факт гибели двух человек и отравления еще двух в одном из заведений общественного питания в столице. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. В ведомстве отметили, что инцидент произошел 6 мая в одном из заведений общественного питания в Сабаильском районе Баку. "По факту гибели Кянана Мустафаева (1998 г.р.) и Орхана Амирова (1993 г.р.), а также госпитализации с диагнозом отравление Ниджата Джаббарлы (1991 г.р.) и Хазара Джаббарлы (1998 г.р.) ведется расследование. Для установления обстоятельств произошедшего, а также причин смерти и отравления пострадавших назначены надлежащие экспертизы, а также проведены необходимые процессуальные действия", - говорится в сообщении прокуратуры. Подпишитесь на наш Telegram канал