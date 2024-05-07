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Прокуратура расследует факт гибели двух человек и отравления еще двух в заведении общепита в Баку

Прокуратура расследует факт гибели двух человек и отравления еще двух в заведении общепита в Баку Прокуратура Сабаильского района Баку расследует факт гибели двух человек и отравления еще двух в одном из заведений общественного питания в столице.
Происшествия
7 мая 2024 г. 15:36
Прокуратура расследует факт гибели двух человек и отравления еще двух в заведении общепита в Баку

Прокуратура Сабаильского района расследует факт гибели двух человек и отравления еще двух в одном из заведений общественного питания в столице.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел 6 мая в одном из заведений общественного питания в Сабаильском районе Баку.

"По факту гибели Кянана Мустафаева (1998 г.р.) и Орхана Амирова (1993 г.р.), а также госпитализации с диагнозом отравление Ниджата Джаббарлы (1991 г.р.) и Хазара Джаббарлы (1998 г.р.) ведется расследование.

Для установления обстоятельств произошедшего, а также причин смерти и отравления пострадавших назначены надлежащие экспертизы, а также проведены необходимые процессуальные действия", - говорится в сообщении прокуратуры.

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