Прокуратура расследует факт гибели двух человек и отравления еще двух в заведении общепита в Баку

Прокуратура Сабаильского района расследует факт гибели двух человек и отравления еще двух в одном из заведений общественного питания в столице.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что инцидент произошел 6 мая в одном из заведений общественного питания в Сабаильском районе Баку.
"По факту гибели Кянана Мустафаева (1998 г.р.) и Орхана Амирова (1993 г.р.), а также госпитализации с диагнозом отравление Ниджата Джаббарлы (1991 г.р.) и Хазара Джаббарлы (1998 г.р.) ведется расследование.
Для установления обстоятельств произошедшего, а также причин смерти и отравления пострадавших назначены надлежащие экспертизы, а также проведены необходимые процессуальные действия", - говорится в сообщении прокуратуры.