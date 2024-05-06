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Начинается суд над экс-председателем комитета Нахчыванской АР

Начинается суд над экс-председателем комитета Нахчыванской АР Начинается суд над бывшим председателем Комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской АР Хиджран Рустамовым.
Происшествия
6 мая 2024 г. 15:41
Начинается суд над экс-председателем комитета Нахчыванской АР

Начинается суд над бывшим председателем Комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской АР Хиджран Рустамовым.

Как сообщает Report, уголовное дело будет рассмотрено на судебном заседании под председательством судьи Гусейна Мамедова в Нахчыванском суде по тяжким преступлениям.

Рустамов обвиняется в присвоении государственных средств, предназначенных для строительства и благоустройства на территории автономной республики.

Ранее по этому делу были привлечены к ответственности и арестованы различные высокопоставленные должностные лица Государственного таможенного комитета и министр финансов Нахчыванской АР.

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