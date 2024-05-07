Арестован один из обвиняемых по делу о правонарушениях в Гянджинской объединенной больнице

Арестован один из обвиняемых по уголовному делу о противоправных действиях должностных лиц Гянджинской городской объединенной больницы.

Арестован один из обвиняемых по уголовному делу о противоправных действиях должностных лиц Гянджинской городской объединенной больницы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В качестве обвиняемых по делу, которое расследует Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре, числятся Махаббат Абдуллаев и Видади Гусейнов.

"Им были предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Решением суда в отношении обоих лиц была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако Бакинский апелляционный суд удовлетворил жалобу о замене меры пресечения в отношении Махаббата Абдуллаева на заключение под стражу" – говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что Абдуллаеву и Гусейнову предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 ("Присвоение с нанесением крупного ущерба"), 308.2 ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжелые последствия") и 313 ("Должностной подлог") УК АР.

В настоящее время продолжается полное и всестороннее расследование в направлении уточнения нанесенного ущерба, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления других виновных.