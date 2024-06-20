Житель Геранбоя подорвался на мине в Джебраиле

На территории освобожденного от оккупации села Хоровлу Джебраильского района произошел минный инцидент.
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Так, грузовик, которым управлял житель Геранбойского района Нуруев Рагиб Сахават оглу, (1991 г.р.), работающий в сфере сельского хозяйства, на неразминированном участке подорвался на противотанковой мине.
В результате инцидента водитель получил травмы различной степени тяжести.
По факту в прокуратуре Джебраильского района проводится расследование.
"ANAMA, МВД и Генпрокуратура Азербайджана в очередной раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам минной опасности и не заходить на незнакомую местность", - говорится в совместном сообщении.