Житель Геранбоя подорвался на мине в Джебраиле

На территории освобожденного от оккупации села Хоровлу Джебраильского района произошел минный инцидент.

На территории освобожденного от оккупации села Хоровлу Джебраильского района произошел минный инцидент.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел (МВД), Генеральной прокуратуры и пресс-службы Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджанской Республики.

Так, грузовик, которым управлял житель Геранбойского района Нуруев Рагиб Сахават оглу, (1991 г.р.), работающий в сфере сельского хозяйства, на неразминированном участке подорвался на противотанковой мине.

В результате инцидента водитель получил травмы различной степени тяжести.

По факту в прокуратуре Джебраильского района проводится расследование.

"ANAMA, МВД и Генпрокуратура Азербайджана в очередной раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам минной опасности и не заходить на незнакомую местность", - говорится в совместном сообщении.