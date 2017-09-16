Житель Гаха найден мертвым в своем доме

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Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Гахе 44-летний мужчина найден мертвым в своем доме.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в городе Гах.

Житель города Мехти Бахрам оглу Байрамов 1973 года рождения был найден мертвым в своем доме по адресу Самед Вургуна. Тело обнаружила мать покойного.

Покойный жил вместе со своей матерью. Она отправилась на заработки и отсутствовала два дня, поэтому Мехти остался один дома.Не получившая от своего сына вестей мать вернулась домой и обнаружила тело сына.

По информации близких покойного, в последнее время он часто злоупотреблял спиртными напитками.