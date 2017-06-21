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    Житель Евлаха погиб в результате разрыва гранаты

    По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на территории Евлахского района местный житель Мустафаев Турал Суледдин оглу 1993 г.р. по предварительной версии погиб в результате разрыва ручной гранаты в заброшенной постройке.

    Об этом Report сообщили в Евлахской районной прокуратуре.

    По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 124.1 (убийство, совершенное по неосторожности) УК.

    Необходимые следственно-оперативные действия с целью установления причин инцидента продолжаются.  

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