Житель Евлаха погиб в результате разрыва гранаты

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на территории Евлахского района местный житель Мустафаев Турал Суледдин оглу 1993 г.р. по предварительной версии погиб в результате разрыва ручной гранаты в заброшенной постройке.

Об этом Report сообщили в Евлахской районной прокуратуре.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 124.1 (убийство, совершенное по неосторожности) УК.

Необходимые следственно-оперативные действия с целью установления причин инцидента продолжаются.