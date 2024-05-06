Суд вынес решение в отношении Анара Мамедли

Апелляционная жалоба на арест главы Центра мониторинга выборов и изучения демократии (SMDTM) Анара Мамедли отклонена.

Апелляционная жалоба на арест главы Центра мониторинга выборов и изучения демократии (SMDTM) Анара Мамедли отклонена.

Об этом Report сообщил его адвокат Джавад Джавадов.

По его словам, Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу на решение Хатаинского районного суда об избрании отношении Анара Мамедли меры пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 28 дней.

Напомним, Анар Мамедли был задержан в прошлом месяце.

Ему было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда-совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК АР.