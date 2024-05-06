О нас

Суд вынес решение в отношении Анара Мамедли

Суд вынес решение в отношении Анара Мамедли Апелляционная жалоба на арест главы Центра мониторинга выборов и изучения демократии (SMDTM) Анара Мамедли отклонена.
Происшествия
6 мая 2024 г. 11:55
Суд вынес решение в отношении Анара Мамедли

Апелляционная жалоба на арест главы Центра мониторинга выборов и изучения демократии (SMDTM) Анара Мамедли отклонена.

Об этом Report сообщил его адвокат Джавад Джавадов.

По его словам, Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу на решение Хатаинского районного суда об избрании отношении Анара Мамедли меры пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 28 дней.

Напомним, Анар Мамедли был задержан в прошлом месяце.

Ему было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда-совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК АР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Anar Məmmədli barədə qərar verib

Экслюзивные новости

Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi