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Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с непогодой

Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с непогодой Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Происшествия
6 мая 2024 г. 12:01
Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с непогодой

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По информации Report, в заявлении отмечено, что для предотвращения ДТП автомобилистам следует быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

"В связи с высокой вероятностью скольжения транспортных средств в дождливую погоду водителям необходимо снизить скоростной режим до минимума, соблюдать достаточную дистанцию, следить за техническим состоянием транспортных средств, помнить о сложности и опасности движения в ветреную погоду. Владельцам и водителям грузовиков с прицепами, тентами, длинномеров следует обратить внимание на упаковку перевозимого груза", - говорится в сообщении.

В дорожной полиции также призвали пешеходов быть внимательными, не переходить дорогу в в неположенных местах.

Отметим, что наблюдаемая в стране ветреная и дождливая погода сохранится до 9 мая.

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