Житель Джалилабада убил своего односельчанина

5 апреля, 2017 10:46

© Report.az Джалилабад. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Джалилабаде совершено убийство. Как сообщает аранское бюро Report, происшествие имело место вчера вечером в селе Сархадабад района. Житель села Али Алиев убил односельчанина Немата Асланова, нанеся ему многочисленные ножевые раны. По первичным предположениям, происшествие имело место на почве чести. После совершения преступления Али Алиев добровольно сдался полиции. По факту Джалилабадской районной прокуратурой возбуждено дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство), ведется следствие.