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Житель Барды сознался в убийстве матери и сестры

Житель Барды сознался в убийстве матери и сестры

В полицию с повинной пришел мужчина, убивший 1 июня из ружья на территории села Алачадырлы Бардинского района двух женщин.

По данным карабахского центра Report, Тогрул Зейналлы добровольно сдался в Бардинский районный отдел полиции.

Отметим, что были установлены серьезные подозрения в умышленном убийстве из ружья Тогрулом Зейналлы своей матери Назиры Зейналовой дома в селе Алачадырлы, а также своей сестры Амины Зейналовой примерно в 200 метрах от дома.

По предварительной версии, убийства совершены на почве ревности. 

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