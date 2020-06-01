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В Барде произошли жестокие убийства, мать и дочь застрелены

​В Барде произошли жестокие убийства, мать и дочь застрелены

В Бардинском районе совершены жестокие убийства.

Как сообщает карабахский центр Report, инцидент произошел в селе Алачадырлы.

Пока что неопознанная мать и дочь были убиты из охотничьего ружья.

По факту ведется расследование в местной прокуратуре. 

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