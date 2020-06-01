В Барде произошли жестокие убийства, мать и дочь застрелены

​В Барде произошли жестокие убийства, мать и дочь застрелены

1 июня, 2020 07:01

https://report.az/storage/news/e0a649b9cf568463d7c37dc8e9170ef3/259f938e-77ed-42d8-a791-e4d164356e44_292.jpg В Бардинском районе совершены жестокие убийства. Как сообщает карабахский центр Report, инцидент произошел в селе Алачадырлы. Пока что неопознанная мать и дочь были убиты из охотничьего ружья. По факту ведется расследование в местной прокуратуре.

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