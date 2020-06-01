​В Барде произошли жестокие убийства, мать и дочь застрелены

В Бардинском районе совершены жестокие убийства.
Как сообщает карабахский центр Report, инцидент произошел в селе Алачадырлы.
Пока что неопознанная мать и дочь были убиты из охотничьего ружья.
По факту ведется расследование в местной прокуратуре.
В Бардинском районе совершены жестокие убийства.
Как сообщает карабахский центр Report, инцидент произошел в селе Алачадырлы.
Пока что неопознанная мать и дочь были убиты из охотничьего ружья.
По факту ведется расследование в местной прокуратуре.
Эта новость также доступна на других языках: