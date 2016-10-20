Житель Баку скончался на пешеходном переходе

20 октября, 2016 09:47

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе города Баку внезапно скончался мужчина, переходивший дорогу. Как сообщает Report, инцидент произошел на 20-м участке. Согласно информации, Джафаров Вели Лятиф оглу (1957 г.р.) внезапно упал при переходе дороги на проспекте Бибихейбат. На место происшествия приехала бригада врачей скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть мужчины вследствие инфаркта миокарда. По факту проводится расследование.