Житель Баку нанес ножевые ранения своему дяде

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Баку 36-летний мужчина нанес ножевые ранения своему дяде.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в доме №47 по улице Нефтчи в поселке Амираджаны.
Проживающий по указанному адресу Талех Абдуррахманов 1980 г. р. на почве семейного конфликта нанес ножевые ранения в спину и руку своему дяде Асифу Абдуррахманову 1964 г.р.
Пострадавший госпитализирован в 3-ю городскую клиническую больницу.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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