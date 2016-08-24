Житель Баку нанес ножевые ранения своему дяде

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Баку 36-летний мужчина нанес ножевые ранения своему дяде.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в доме №47 по улице Нефтчи в поселке Амираджаны.

Проживающий по указанному адресу Талех Абдуррахманов 1980 г. р. на почве семейного конфликта нанес ножевые ранения в спину и руку своему дяде Асифу Абдуррахманову 1964 г.р.

Пострадавший госпитализирован в 3-ю городскую клиническую больницу.

По факту ведется расследование.