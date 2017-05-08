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    Житель Астары нанес 76-летнему отцу ножевое ранение - ФОТО

    Мужчина потребовал у отца пенсионную карту, и, получив отказ, избил его
    © Courtesy İmage

    Астара. 8 мая. REPORT.AZ/ Житель Астары нанес отцу ножевое ранение.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован на улице Низами города Астара, где проживает пострадавший Дадашов Фархад Халил оглу.

    По словам близких 76-летнего Ф.Халилова, сын потребовал у мужчины пенсионную карту. Получив отказ, сын избил отца, нанеся удары по лицу и голове, а также нанес ножевое ранение, проникшее в переднюю стенку живота.

    Пострадавший был доставлен в Астаринскую центральную районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Затем, для повторного обследования, на машине скорой помощи его доставили в Лянкяранскую центральную районную больницу. Нанесший отцу ножевое ранение Халил Дадашов задержан.

    Факт расследуется Астаринской районной прокуратурой. 

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