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    Житель Астаринского района погиб, попав под напряжение - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование

    Астара. 26 октября. REPORT.AZ/ Стало известно имя погибшего мужчины, попавшего под напряжение в Астаринском районе.

    Как сообщает южное бюро Report, это - житель села Шахагаджи Алиев Сехран Аллахверди оглу 1974 г.р.

    Отмечается, что инцидент произошел по неосторожности.

    ***14:36

    Житель Астаринского района погиб, попав под напряжение.

    Как сообщает южное бюро Report, несчастный случай произошел в селе Шахагаджи.

    Личность погибшего уточняется. Тело передано в Лянкяранский городской отдел Судмедэкспертизы и патологической анатомии.

    По факту ведется расследование. 

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