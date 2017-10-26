Житель Астаринского района погиб, попав под напряжение - ОБНОВЛЕНО

26 октября, 2017 14:52

Астара. 26 октября. REPORT.AZ/ Стало известно имя погибшего мужчины, попавшего под напряжение в Астаринском районе. Как сообщает южное бюро Report, это - житель села Шахагаджи Алиев Сехран Аллахверди оглу 1974 г.р. Отмечается, что инцидент произошел по неосторожности. ***14:36 Житель Астаринского района погиб, попав под напряжение. Как сообщает южное бюро Report, несчастный случай произошел в селе Шахагаджи. Личность погибшего уточняется. Тело передано в Лянкяранский городской отдел Судмедэкспертизы и патологической анатомии. По факту ведется расследование.