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Житель Абшерона обвиняется в убийстве жены

Житель Абшерона обвиняется в убийстве жены 7 октября в Абшеронскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве в городе Хырдалан Инджи Умаровой 1999 г.р., проживавшей на съемной квартире в частном жилом доме.
Происшествия
8 октября 2021 г. 09:51
Житель Абшерона обвиняется в убийстве жены
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7 октября в Абшеронскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве в городе Хырдалан Инджи Умаровой 1999 г.р., проживавшей на съемной квартире в частном жилом доме.

Как сообщили Report в прокуратуре Абшеронского района, в ходе проведенного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что муж потерпевшей Санан Умаров (1991 г.р.) умышленно убил женщину, нанеся ей многочисленные ножевые ранения во время конфликта, возникшего между ними на почве личных отношений.

По факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Санан Умаров задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.

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Версия на английском языке Man kills his wife in Absheron
Версия на азербайджанском языке Abşeronda ər arvadını qətlə yetirib

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