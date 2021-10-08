Житель Абшерона обвиняется в убийстве жены

7 октября в Абшеронскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве в городе Хырдалан Инджи Умаровой 1999 г.р., проживавшей на съемной квартире в частном жилом доме.

7 октября в Абшеронскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве в городе Хырдалан Инджи Умаровой 1999 г.р., проживавшей на съемной квартире в частном жилом доме.

Как сообщили Report в прокуратуре Абшеронского района, в ходе проведенного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что муж потерпевшей Санан Умаров (1991 г.р.) умышленно убил женщину, нанеся ей многочисленные ножевые ранения во время конфликта, возникшего между ними на почве личных отношений.

По факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Санан Умаров задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.