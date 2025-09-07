Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Женщина-водитель пострадала в ДТП в Товузе

    Происшествия
    • 07 сентября, 2025
    • 08:32
    Женщина-водитель пострадала в ДТП в Товузе

    В Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в городе Говлар Товузского района, где в автомобиле оказалась заблокирована женщина.

    Как сообщили Report в ведомстве, на место происшествия были оперативно направлены пожарные-спасатели Товузского районного отделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    Выяснилось, что автомобиль марки Nissan Note съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего водитель - Эфсанэ Ибрагимова (1994 г.р) - получила различные травмы и оказалась зажатой в искореженном салоне.

    Сотрудники МЧС при помощи спецтехники деблокировали пострадавшую и передали её бригаде скорой медицинской помощи. По факту проводится расследование.

    Tovuzda qadın sürücü yol qəzasında xəsarət alıb

