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    ​Женщина-водитель опрокинула автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО

    По данному факту ведется расследование

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Шабранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое человек. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел на 120-м км магистральной дороги Баку-Губа.

    Жительница Абшеронского района 42-летняя Лена Аскер гызы Мустафаева потеряла управление автомобилем марки Тata indiсa с государственными номерными знаками 90 US 546, в результате чего автомобиль опрокинулся. Водитель автомобиля и пассажирка, жительница Зангиланского района 36-летняя Фатима Агаева с тяжелыми телесными повреждениями доставлены в Шабранскую районную центральную больницу.

    Как сообщили Report в Шабранском районном управлении полиции, по предварительной версии, инцидент произошел вследствие управления автомобилем на высокой скорости.

    По данному факту ведется расследование.

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