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Жалоба пытавшегося убить мать сына не удовлетворена

Жалоба пытавшегося убить мать сына не удовлетворена Обвиняемый в попытке убить мать Санан Шахкеримов вновь обратился в суд.
Происшествия
27 февраля 2021 г. 10:25
Жалоба пытавшегося убить мать сына не удовлетворена

Обвиняемый в попытке убить мать Санан Шахкеримов вновь обратился в суд.

Как сообщает Report, он хочет условно-досрочного освобождения от наказания.

Представление отбывающего наказание в исправительном учреждении №6 С.Шахкеримова поступило в Низаминский районный суд. Однако суд не удовлетворил представление. Недовольный решением, осужденный обратился в Бакинский апелляционный суд.

В настоящее время его обращение рассматривается в суде. Следующее заседание суда назначено на 10 марта.

Согласно обвинению, С.Шахкеримов совершил попытку убить свою мать К.Залову, нанеся ей удары ножом в подъезде здания на почве ревности. Он нанес удары по шее, плечам, носу, груди, брюшной полости, пояснице и другим частям тела женщины.

С.Шахкеримов был признан виновным по статье 29,120.1 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса и приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Сумгайытский апелляционный суд не удовлетворил жалобу и оставил приговор в силе.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda anasını öldürmək istəyən şəxs yenidən məhkəmə qarşısında

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