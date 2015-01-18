Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Индонезии, сообщает геологическая служба США (USGS).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, землетрясение произошло в 101 км к западу от города Туал в провинции Молукки, расположенной на южных островах Молуккского архипелага. Очаг землетрясения залегал на глубине около 63 км.

Информация о возможных разрушениях или жертвах пока не поступала.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью 7 см в год.