​Завтра в Баку будут перекрыты некоторые дороги - СПИСОК

Завтра, 5 мая, Фондом Гейдара Алиева будет организован "Бакинский марафон-2019", который пройдет под лозунгом "Победи, ветер". Участники марафона преодолеют 21-километровый путь от Площади флага до Бакинского олимпийского стадиона.

Как сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Главного государственного управления дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в связи с проведением марафона 5 мая с 10:00 до 15:00 будет ограничено движение от Площади флага вдоль Приморского бульвара, от Национального парка, площади Азадлыг, Морвокзала, проспекта Нефтчиляр, Белого города и в обратном направлении – с улицы Юсифа Сафарова, 10-го заводского круга, туннеля, ул.А.Гадирбекова, Центра Гейдара Алиева.

Движение будет ограничено и в направлении метро Кероглу, ASAN хидмет, ул. Бейук шор, ул. Халиларзы Улутюрка до Олимпийского стадиона.

В связи с этим Управление дорожной полиции призывает водителей воспользоваться альтернативными путями.