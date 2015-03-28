​Завтра в Азербайджане будет осуществлен переход на летнее время

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Двадцать девятого марта в Азербайджане будет осуществлен переход на летнее время. Об этом агентству Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам. Таким образом, в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана от 17 марта 1997 года, ежегодно в последнее воскресенье марта в 4 часа утра, путем перевода часов на 1 час вперед, страна переходит на летнее время.

Отметим что, в последнее воскресенье октября в 05:00 часов, переводом часов на 1 час назад, в стране переходят на зимнее время.

Контроль за исполнением данного постановления будет осуществлять Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам.