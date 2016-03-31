​Завтра в Азербайджан доставят тело погибшей в Сомали Камалии Исмаиловой

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Ведется работа для доставки в Азербайджан тела Камалии Исмаиловой, погибшей в результате нападения на микроавтобус близ столицы Сомали города Могадишо.

Об этом Report заявил дядя супруга Камалии Исмаиловой Афлатуна Исмаилова Тофик Микаилов.

По его словам, все документы для доставки тела в Азербайджан уже представлены: "Сегодня днем я говорил с Афлатуном Исмаиловым. Он сказал, что улаживает некоторые вопросы. Все необходимые для этого документы уже представлены. Завтра тело доставят в Турцию, а оттуда в Азербайджан".

Т.Микаилов добавил, что Афлатун Исмаилов уже год как жил с семьей в Сомали. Камалия Исмаилова погибла, когда отвозила детей в школу.