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Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК

Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК Завтра в различных районах города Баку будут организованы марши военных оркестров и образцовые выступления по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил.
Происшествия
25 июня 2022 г. 12:05
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК

Завтра в различных районах города Баку будут организованы марши военных оркестров и образцовые выступления по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил.

Как сообщил Report главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли, в связи с этим на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта.

По его словам, водителям (с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 21:00) не рекомендуется пользоваться личным транспортом по следующим направлениям:

Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - кинотеатр Низами - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - торговый центр AMAY;

Аллея шехидов - Flame Towers - метро Ичеришехер - Крепостные ворота - Кукольный театр - круг Азнефти - памятник Бахрам Гюру;

Парк Гусейна Джавида - проспект Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов;

Парк офицеров - Национальный цирк - Дворец Гейдара Алиева - улица Самеда Вургуна – проспект Нефтяников;

Памятник Нариманову - Центральный парк - Национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Национальный банк.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakının bəzi küçələrində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

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