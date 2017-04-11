Завтра будет объявлено решение по апелляционной жалобе Мехмана Гусейнова

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжилось судебное заседание по апелляционной жалобе из приговора в отношении блогера Мехмана Гусейнова.

Как сообщили Report, на процессе под председательством судьи Вагифа Мурсагулова выступил М.Гусейнов.

Он заявил, что невиновен: "Если просмотреть видеоролик в полицейском управлении, моя невиновность будет доказана".

Затем суд удалился на совещание. О своем решении суд объявит завтра.

Решением Сураханского районного суда М.Гусейнов лишен свободы сроком на 2 года.