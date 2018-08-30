Завотделом ИВ: Во всех районах Баку будут снесены незаконные постройки и заборы

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ "Во всех районах Баку будут снесены незаконные постройки, заборы".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом контроля Исполнительной власти города Баку (ИВ) Зульфали Исмаилов.

По его словам, в Хатаинском районе Баку обнаружены незаконные постройки в 7 местах, были проведены работы по сносу, территория очищена. Он сообщил, что на этих территориях будут проведены работы по озеленению.

Завотделом подчеркнул, что в рамках этого мероприятия также будет предотвращена незаконная уличная торговля: "Исполнительная власть города Баку будет проводить подобные мероприятия регулярно".