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    Завотделом ИВ: Во всех районах Баку будут снесены незаконные постройки и заборы

    На этих территориях будут проведены работы по озеленению

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ "Во всех районах Баку будут снесены незаконные постройки, заборы".

    Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом контроля Исполнительной власти города Баку (ИВ) Зульфали Исмаилов.

    По его словам, в Хатаинском районе Баку обнаружены незаконные постройки в 7 местах, были проведены работы по сносу, территория очищена. Он сообщил, что на этих территориях будут проведены работы по озеленению.

    Завотделом подчеркнул, что в рамках этого мероприятия также будет предотвращена незаконная уличная торговля: "Исполнительная власть города Баку будет проводить подобные мероприятия регулярно".

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