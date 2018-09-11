Завершено судебное следствие в отношении напавших на бакинскую АЗС

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Сархана Маиллы и Ниямеддина Мустафаева, обвиняемых в нападении на АЗС.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Шекер Мамедовой показания дал начальник смены AST Petrol.

Он сообщил, что С.Маиллы работал на станции слесарем, а Н.Мустафаева он не знает.

На суде выяснилось, что С.Маиллы был арестован в 2015 году за кражу 850 манатов в интернет клубе. Он был осужден условно и освобожден в зале суда.

После было объявлено о завершении судебного следствия.

Очередное заседание суда назначено на 13 сентября, где ожидается выступление прокурора.

Отметим, что инцидент произошел в декабре прошлого года.