Завершено судебное следствие в отношении напавших на бакинскую АЗС

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Сархана Маиллы и Ниямеддина Мустафаева, обвиняемых в нападении на АЗС.
Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Шекер Мамедовой показания дал начальник смены AST Petrol.
Он сообщил, что С.Маиллы работал на станции слесарем, а Н.Мустафаева он не знает.
На суде выяснилось, что С.Маиллы был арестован в 2015 году за кражу 850 манатов в интернет клубе. Он был осужден условно и освобожден в зале суда.
После было объявлено о завершении судебного следствия.
Очередное заседание суда назначено на 13 сентября, где ожидается выступление прокурора.
Отметим, что инцидент произошел в декабре прошлого года.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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