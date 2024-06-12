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Завершено следствие по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов своей семьи

Завершено следствие по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов своей семьи Завершено следствие по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов своей семьи
Происшествия
12 июня 2024 г. 15:42
Завершено следствие по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов своей семьи

Завершено следствие по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов своей семьи

В прокуратуре Хатаинского района завершено предварительное следствие по уголовному делу Ахмеда Ахмедова (1999 г.р.), обвиняемого в умышленном убийстве 5 членов своей семьи 13 февраля текущего года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что на основании заключений комплексных судебных психиатрических и психологических экспертиз, назначенных в ходе следствия, были выявлены обоснованные подозрения в том, что обвиняемый Ахмед Ахмедов на момент убийства находился в бессознательном состоянии, а также в том, что он представляет опасность для общества, в связи с чем в отношении него было начато производство о применении принудительных мер медицинского характера.

Обвиняемому в умышленном убийстве с особой жестокостью своих отца Мехмана Ахмедова (1972 г.р.), матери Пики Ахмедовой (1977 г.р.), сестры Эльмиры Ахмедовой (1997 г.р.), племянницы Ульвии Нифталиевой (2021 г.р.) и младшего брата Мухаммеда Ахмедова (2015 г.р.), Ахмеду Ахмедову был предъявлен окончательный обвинительный акт по статьям ст. 120.2.4 УК (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) и 120.2.9 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), в его отношении решением суда по ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, была избрана мера пресечения в виде ареста и Ахмедов был помещен в Республиканскую психиатрическую больницу при Министерстве здравоохранения.

Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

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Версия на азербайджанском языке Beş nəfər ailə üzvünü öldürməkdə təqsirləndirilən Əhməd Əhmədovun cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşıb

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