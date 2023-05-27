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ЗАО "Азербайджанские железные дороги" распространило информацию об инциденте в Грузии

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" распространило информацию об инциденте в Грузии ЗАО «Азербайджанские железные дороги» распространило информацию об инциденте, произошедшем на железнодорожном участке Марабда-Карцахи в Грузии.
Происшествия
27 мая 2023 г. 19:20
ЗАО Азербайджанские железные дороги распространило информацию об инциденте в Грузии

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" распространило информацию об инциденте, произошедшем на железнодорожном участке Марабда-Карцахи в Грузии.

Как передает Report со ссылкой на АЖД, в результате внезапного схода с рельсов маневрового тепловоза во время ремонтно-восстановительных работ на крутом горном участке Триалети-Цалка железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, проходящей через территорию Грузии погиб сотрудник грузинского филиала ЗАО "Азербайджанские железные дороги", помощник машиниста Руслан Садыгов.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC Gürcüstanda baş vermiş hadisə ilə bağlı məlumat yayıb

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