Зампредседателя ПНФА переведена в Бакинский следственный изолятор

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Заместитель председателя ПНФА Гезал Байрамова переведена в Бакинский следственный изолятор.

Об этом Report сообщил ее адвокат Эльчин Садыгов.

В распространенной Государственной пограничной службой информации отмечается, что ГПС успешно продолжает мероприятия по надежной защите границ государства, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических веществ: "25 мая 2017 года в 22 часа при переходе границы из Грузии на территорию Азербайджана гражданка Азербайджанской Республики Гезал Байрамова была задержана в результате совместного досмотра сотрудников ГПС и погранично-контрольного пункта Шихлы Газахского района.

Из-за подозрительного поведения Г. Байрамовой ее ручная кладь была досмотрена, там были обнаружены и изъяты незадекларированные 12 тыс. долларов.

По факту в Управлении следствия и дознания ГПС возбуждено уголовное дело по статье 206.1 (контрабанда) УК.

По первичным данным, 24 мая при отбытии Г. Байрамовой из Азербайджана в Грузию при ней не были обнаружены денежные средства, необходимые к декларированию.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия".

Решением Сабаильского районного суда в отношении нее принято решение о заключении под стражу сроком на 3 месяца.