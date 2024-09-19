О нас

Замгенпрокурора принял участие в заседании антикоррупционной сети ОЭСР во Франции

Замгенпрокурора принял участие в заседании антикоррупционной сети ОЭСР во Франции C 16 по 19 сентября текущего года в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже состоялось 23-е пленарное заседание антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии и 29-е заседание совета ди
Происшествия
19 сентября 2024 г. 18:37
Замгенпрокурора принял участие в заседании антикоррупционной сети ОЭСР во Франции

C 16 по 19 сентября текущего года в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже состоялось 23-е пленарное заседание антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии и 29-е заседание совета директоров сети.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На мероприятиях Азербайджан представила делегация во главе с заместителем генерального прокурора - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Назимом Раджабовым. В состав делегации также вошли начальник Управления превентивных мер и расследований Главного управления Сабухи Алиев и прокурор управления организационного и информационного обеспечения Ниджат Нагиев.

На пленарном заседании в рамках V этапа мониторинга Стамбульского плана действий Сети были обсуждены и приняты оценочные отчеты по странам Центральной Азии.

Кроме того, азербайджанская делегация выступила на заседании Правления Сети и проинформировала о мерах, принятых в Азербайджане в последние годы по борьбе с коррупцией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokurorun müavini Fransada beynəlxalq görüşdə iştirak edib

Самое важное

Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47
Формула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
ФотоФормула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 16:38
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 07:00
Гран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
ФотоГран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
14 сентября 2024 г. 17:07
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
14 сентября 2024 г. 13:35
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
14 сентября 2024 г. 07:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi