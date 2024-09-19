Замгенпрокурора принял участие в заседании антикоррупционной сети ОЭСР во Франции

C 16 по 19 сентября текущего года в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже состоялось 23-е пленарное заседание антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии и 29-е заседание совета ди

C 16 по 19 сентября текущего года в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже состоялось 23-е пленарное заседание антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии и 29-е заседание совета директоров сети.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На мероприятиях Азербайджан представила делегация во главе с заместителем генерального прокурора - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Назимом Раджабовым. В состав делегации также вошли начальник Управления превентивных мер и расследований Главного управления Сабухи Алиев и прокурор управления организационного и информационного обеспечения Ниджат Нагиев.

На пленарном заседании в рамках V этапа мониторинга Стамбульского плана действий Сети были обсуждены и приняты оценочные отчеты по странам Центральной Азии.

Кроме того, азербайджанская делегация выступила на заседании Правления Сети и проинформировала о мерах, принятых в Азербайджане в последние годы по борьбе с коррупцией.