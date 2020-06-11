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Заместители министра отправились на место пожара в Джейранбатане - ВИДЕО

​Заместители министра отправились на место пожара в Джейранбатане

На горячую линию МЧС поступила информация о возгорании сухой травы и кустарников возле водохранилища Джейранбатан в поселке Джейранбатан Абшеронского района. 

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что для тушения огня на территорию были привлечены соответствующие силы министерства, в том числе два вертолета авиационного отряда.

В настоящее время заместители министра генерал-лейтенант Этибар Мирзоев и Тапдыг Амирасланов, а также другие должностные лица министерства находятся на территории.

Продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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