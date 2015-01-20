Замначальника Пенитенциарной службы: Кто такая Лейла Юнус, чтобы ее знали в мировом сообществе?!

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Руководство Пенитенциарной службы министерства юстиции сделало очередное заявление в связи с условиями содержания Лейлы Юнус. Как сообщает Report, отвечая на вопросы журналистов, заместитель начальника Пенитенциарной службы, генерал-майор юстиции Гусейн Алиханов отметил, что в Азербайджане не может быть никаких проблем, связанных с условиями содержания заключенных: "Кто такая Лейла Юнус, чтобы ее знали в мировом сообществе?! Шумиха, устраиваемая ею, показывает, что в тюрьмах не оказывается никакого давления. Лейла Юнус и подобные ей работают на иностранную разведку".