Закир Гаралов: Улучшен процент раскрываемости преступлений

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Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в результате профессионально проведенных следственно-оперативных мероприятий был улучшен процент раскрываемости тяжких, особо тяжких, совершенных при неизвестных обстоятельствах преступлений, ограблений, краж, мошенничеств, обеспечено раскрытие оставшихся с предыдущих лет 418 преступлений.

Как сообщает Report, об этом заявил генпрокурор Закир Гаралов на коллегиальном заседании.

Он отметил, что в 2017 году дали положительный результат меры по более эффективной организации следственной работы и процессуального руководства предварительным следствием, осуществляющими следственную деятельность соответствующими структурами прокуратуры, министерств внутренних дел, юстиции, налогов, МЧС, Служба государственной безопасности, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы в отношении 12960 человек были завершены 10931 уголовных дел и направлены на рассмотрение в соответствующие суды.

Сотрудниками исправления по расследованию тяжких преступлений Генпрокуратуры профессионально был расследован ряд тяжких и особо тяжких преступлений, а также случаев, вызвавших большой общественных резонанс, обеспечено привлечение к ответственности виновных.

Примером этому служит качественное расследование сотрудниками управления совершенных отдельно взятыми должностными лицами ликвидированного МНБ преступлений, связанных с присвоением государственных средств, незаконным арестом субъектов предпринимательства и других лиц, вымогательством имущества других лиц путем угроз, получением взяток, злоупотреблением должностными обязанностями и др., а также вооруженным сопротивлением и умышленным убийством представителей власти в поселке Нардаран, терроризмом и иными преступлениями. Сотрудниками управления обеспечено выполнение мероприятий в соответствии с законом.