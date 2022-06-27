Задержаны похитители велосипедов с парковки в центре Баку

В ходе операции, проведенной сотрудниками Управления полиции на железнодорожном транспорте Главного управления полиции на транспорте МВД Азербайджана, задержаны лица, неоднократно совершавшие кражи велосипедов с парковки возле станции метро "28 Мая".

В ходе операции, проведенной сотрудниками Управления полиции на железнодорожном транспорте Главного управления полиции на транспорте МВД Азербайджана, задержаны лица, неоднократно совершавшие кражи велосипедов с парковки возле станции метро "28 Мая".

Как сообщает Report, задержанные Сархан Ахмедов и Шахверди Зейналов в своих показаниях отметили, что в указанном районе в разное время украли и продали пять велосипедов.

В связи с кражами в Управлении полиции на железнодорожном транспорте проводятся разбирательства, продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению связи задержанных с другими преступлениями.