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Задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков жители Лянкярана

Задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков жители Лянкярана Задержаны жители Лянкярана, подозреваемые в приобретении 20 килограммов наркотических средств у гражданина Ирана.
Происшествия
8 июня 2024 г. 09:59
Задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков жители Лянкярана

Задержаны жители Лянкярана, подозреваемые в приобретении 20 килограммов наркотических средств у гражданина Ирана.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, проведенных сотрудниками Лиманского отдела полиции Лянкяранского РУП, были задержаны жители района Агиль Велиев и Анар Велизаде.

При осмотре принадлежащего им автомобиля марки Opel было обнаружено и изъято 20 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами. В ходе расследования было установлено, что Агиль Велиев приобрел наркотики у гражданина Ирана по имени Хафис, личность которого устанавливается.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİran vətəndaşından 20 kiloqram narkotik əldə etməkdə şübhəli bilinən Lənkəran sakinləri saxlanılıb

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