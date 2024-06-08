Задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков жители Лянкярана

Задержаны жители Лянкярана, подозреваемые в приобретении 20 килограммов наркотических средств у гражданина Ирана.

Задержаны жители Лянкярана, подозреваемые в приобретении 20 килограммов наркотических средств у гражданина Ирана.

Об этом Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, проведенных сотрудниками Лиманского отдела полиции Лянкяранского РУП, были задержаны жители района Агиль Велиев и Анар Велизаде.

При осмотре принадлежащего им автомобиля марки Opel было обнаружено и изъято 20 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами. В ходе расследования было установлено, что Агиль Велиев приобрел наркотики у гражданина Ирана по имени Хафис, личность которого устанавливается.

Расследование по факту продолжается.