Задержаны подозреваемые в кражах в четырех районах Баку и Абшероне

Задержаны лица, подозреваемые в совершении краж в Сабунчинском, Ясамальском и Хатаинском районах Баку, а также в Абшеронском районе.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Согласно информации, на территории Сабунчинского района из автомобиля ВYD были похищены золотой браслет и серьги. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении деяния ранее судимый 27-летний Э. Халилов.

Аналогичный случай был зафиксирован и в Ясамальском районе. Подозреваемый в краже наушников и других вещей из автомобиля Toyota ранее судимый 35-летний Г. Султанов также был установлен и задержан сотрудниками полиции.

Кроме того, в Хатаинском районе столицы неизвестный присвоил путем грабежа золотые серьги стоимостью 400 манатов малолетней девочки. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 37-го отделения Хатаинского РОП, был установлен и задержан подозреваемый в совершении грабежа ранее судимый 29-летний К. Алиев.

Также в полицию поступили сообщения о кражах в разное время бытовых предметов и золотых ювелирных изделий, денег, банковских карт, а также магнитол из трех магазинов, трех автомобилей и одного дома в Абшеронском районе.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении краж ранее судимый 28-летний Р. Зейналов.

По всем четырем фактам ведется расследование.