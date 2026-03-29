    Задержаны подозреваемые в кражах в четырех районах Баку и Абшероне

    Происшествия
    • 29 марта, 2026
    • 15:03
    Задержаны подозреваемые в кражах в четырех районах Баку и Абшероне

    Задержаны лица, подозреваемые в совершении краж в Сабунчинском, Ясамальском и Хатаинском районах Баку, а также в Абшеронском районе.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

    Согласно информации, на территории Сабунчинского района из автомобиля ВYD были похищены золотой браслет и серьги. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении деяния ранее судимый 27-летний Э. Халилов.

    Аналогичный случай был зафиксирован и в Ясамальском районе. Подозреваемый в краже наушников и других вещей из автомобиля Toyota ранее судимый 35-летний Г. Султанов также был установлен и задержан сотрудниками полиции.

    Кроме того, в Хатаинском районе столицы неизвестный присвоил путем грабежа золотые серьги стоимостью 400 манатов малолетней девочки. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 37-го отделения Хатаинского РОП, был установлен и задержан подозреваемый в совершении грабежа ранее судимый 29-летний К. Алиев.

    Также в полицию поступили сообщения о кражах в разное время бытовых предметов и золотых ювелирных изделий, денег, банковских карт, а также магнитол из трех магазинов, трех автомобилей и одного дома в Абшеронском районе.

    В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении краж ранее судимый 28-летний Р. Зейналов.

    По всем четырем фактам ведется расследование.

    Министерство внутренних дел (МВД) задержание подозреваемого
    Bakının dörd rayonu və Abşeronda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Последние новости

    15:11

    Джамиль Алиев награжден орденом "Истиглал"

    Внутренняя политика
    15:03

    Задержаны подозреваемые в кражах в четырех районах Баку и Абшероне

    Происшествия
    14:54

    Исхак Дар и Хакан Фидан подчеркнули важность диалога для содействия миру и стабильности в регионе

    Другие страны
    14:36

    Судья-инспектор Бабек Гулиев получил назначение на матч отбора ЕВРО-2027

    Футбол
    14:34

    Педро Санчес: Ситуация на Ближнем Востоке грозит продовольственным кризисом

    Другие страны
    14:25
    Фото

    Азербайджанские паратхэквондисты взяли четыре медали на международном турнире в Турции

    Индивидуальные
    14:18

    В Баку и на Абшероне выпало рекордное за 38 лет количество осадков

    Экология
    14:10

    Сибига: Украина получит все необходимое оружие в рамках программы PURL

    Другие страны
    14:03

    Скончался народный артист Расим Балаев

    Kультурная политика
    Лента новостей