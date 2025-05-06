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Задержаны нарушители госграницы, пытавшиеся нелегально попасть через Азербайджан в Европу

Задержаны нарушители госграницы, пытавшиеся нелегально попасть через Азербайджан в Европу В результате пограничных поисково-розыскных мероприятий задержаны 4 нарушителя госграницы.
Происшествия
6 мая 2025 г. 14:45
Задержаны нарушители госграницы, пытавшиеся нелегально попасть через Азербайджан в Европу

В результате пограничных поисково-розыскных мероприятий задержаны 4 нарушителя госграницы.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС).

30 апреля на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" ГПС при попытке незаконно пересечь границу были задержаны граждане Афганистана Сафи Хедаятуллах Эйнатуллах 1996 г.р. и Мирзай Мохсин Сафиулла 2004 г.р., а 2 мая еще двое граждан этой страны - Афган Мохаммадамин Моминхан 1999 г.р. и Ахмади Ахмад Абдуллах 2005 г.р..

В ходе расследования было установлено, что задержанные планировали нелегально попасть в европейские страны, используя Азербайджан в качестве транзитной территории.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.

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