Задержаны лица, занимавшиеся незаконным обменом валюты в Баку и Сумгайыте

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел на основе поступившей информации провели оперативно-розыскные мероприятия в одном из кафе на территории Хатаинского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий при попытке продать 52 тыс. долларов США за 96 200 манатов были задержаны занимавшиеся в объекте незаконным обменом валюты житель Масаллы Эльнур Акперов, а также столичные жители Фархад Магеррамов и Вусал Микаилов.

При обыске у мужчин также изъяли 13 920 долларов.

Расследования по факту продолжаются следственным отделом главного управления.

В тот же день аналогичная операция была проведена в Сумгайыте. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками городского управления полиции, в расположенном на территории торгового центра 32-м квартале были задержаны занимавшиеся незаконным обменом валютой Фармаил Гаджиев, Хагани Албандаев, Азер Мамедов, Исфендияр Нагиев.

Был также задержан житель города Исмаил Балаев.

В отношении задержанных составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.

Обратившись к гражданам, МВД заявляет, что мероприятия по борьбе с лицами, препятствующими деятельности финансового рынка и стабильности финансовой системы в стране, будут продолжены и требует от людей, занимающихся незаконным обменом валюты, отказаться от противозаконной деятельности.