Задержаны лица, занимавшиеся кражей скота в Билясуваре - ФОТО

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Билясувар. 22 февраля. REPORT.AZ/ Задержаны лица, занимавшиеся кражей скота в Билясуварском районе.

Об этом аранскому бюро Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

По информации, обратившись в местное отделение полиции, житель Билясуварского района Мирзали Нуриев заявил о краже с его фермы в селе Хырмандалы 4 голов телят.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в преступлении житель села Бейдили Джавад Сулейманов и проживающий в селе Захмадабад Билясуварского района Али Багиров.

Задержанные признались, что продали скот на рынке в Маштаге за 4 600 манатов. Выяснилось, что указанные лица в различное время украли по 1 поголовью скота в районных селах Алиабад и Захмадабад.

Джавад Сулейманов и Али Багиров продали в общей сложности 6 поголовий скота за 7 100 манатов и поделили выручку между собой.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, расследование продолжается.