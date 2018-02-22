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    Задержаны лица, занимавшиеся кражей скота в Билясуваре - ФОТО

    © Report

    Билясувар. 22 февраля. REPORT.AZ/ Задержаны лица, занимавшиеся кражей скота в Билясуварском районе.

    Об этом аранскому бюро Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

    По информации, обратившись в местное отделение полиции, житель Билясуварского района Мирзали Нуриев заявил о краже с его фермы в селе Хырмандалы 4 голов телят.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в преступлении житель села Бейдили Джавад Сулейманов и проживающий в селе Захмадабад  Билясуварского района Али Багиров.

    Задержанные признались, что продали скот на рынке в Маштаге за 4 600 манатов. Выяснилось, что указанные лица в различное время украли по 1 поголовью скота в районных селах Алиабад и Захмадабад. 

    Джавад Сулейманов и Али Багиров продали в общей сложности 6 поголовий скота за 7 100 манатов и поделили выручку между собой.

    По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, расследование продолжается. 

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