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    Задержаны лица, укравшие сумку с золотом на сумму 74 500 манатов

    По факту ведется расследование

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Тертерском районе задержаны лица, укравшие сумку с золотыми украшениями на сумму 74 500 манатов.

    Как сообщает Report, информацию об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана. 

    Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отделения полиции, задержаны Джалил Амирли, Ильгар Гумбатов, Эльнур Агазаде и Эльгиз Пашаев, которые 23 марта разбойным путем забрали сумку с золотыми украшениями на сумму 74 500 манатов, принадлежащие жителю города Рамизу Мамедову.

    По факту ведется расследование.

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