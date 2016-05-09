Задержаны лица, укравшие сумку с золотом на сумму 74 500 манатов

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Тертерском районе задержаны лица, укравшие сумку с золотыми украшениями на сумму 74 500 манатов.

Как сообщает Report, информацию об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отделения полиции, задержаны Джалил Амирли, Ильгар Гумбатов, Эльнур Агазаде и Эльгиз Пашаев, которые 23 марта разбойным путем забрали сумку с золотыми украшениями на сумму 74 500 манатов, принадлежащие жителю города Рамизу Мамедову.

По факту ведется расследование.